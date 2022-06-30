У планах ЗСУ є встановлення безпосереднього фізичного контролю над Зміїним, наразі Україна його контролює за допомогою зброї - Генштаб ЗСУ

У планах Збройних сил України є встановлення безпосереднього фізичного контролю над островом Зміїний, наразі Україна його контролює за допомогою зброї, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"У планах керівництва, Збройних сил є встановлення безпосереднього фізичного контролю над цим островом. Наразі ми його контролюємо за допомогою нашої зброї: далекобійної артилерії, ракетних військ і авіації", - сказав Громов на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у Києві в четвер.

Він уточнив, що противник залишив острів Зміїний після того, як ЗСУ протягом кількох діб змусили його це зробити.

"Наразі ноги нашого військовослужбовця на острові Зміїний, на жаль, немає, але це буде. Повірте", - зазначив Громов.

За його словами, зараз погодні в районі острова дещо складні.

"Якісно ми не можемо оцінити наші ураження, мати дієву якісну картинку. Але за допомогою інших засобів розвідки наші розвідники нам підтверджують завдання ударів по острову Зміїний, знищення озброєння та військової техніки окупантів, які там розміщувалися. Тобто удари були дієвими. Це змусило росіян залишити острів Зміїний", - розповів Громов.