Події

15:01 30.06.2022

Паризький регіон Франції підтримає відновлення Київської та Чернігівської областей – Шмигаль

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Паризький регіон Франції підтримає відновлення Київської та Чернігівської областей – Шмигаль

Паризький регіон Франції підтримає відновлення Київської та Чернігівської областей, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами зустрічі з головою ради Іль-де-Франс Валері Пекресс.

"Регіональний принцип має стати ключовим елементом майбутнього плану відновлення. Пані Пекресс позитивно оцінила такий підхід. За її словами, у багатьох французьких міст і муніципалітетів є бажання допомагати Україні у відновленні", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, за міжрегіональної співпраці Україна і Франція мають намір приділити особливу увагу розвитку малого та середнього бізнесу, адже це сприятиме створенню нових робочих місць та пожвавить економіку.

"Іль-де-Франс має широку перспективу в будівельних та інноваційних напрямах. Переконаний, що співпраця між нашими регіонами буде вкрай продуктивною", - написав він.

 

Теги: #франція #відновлення #шмигаль

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