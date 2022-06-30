Якщо ми дозволимо Путіну перемогти в Україні, результати будуть руйнівними для світу - Кличко на саміті НАТО

У разі перемоги Путіна наслідки будуть руйнівними для демократичного світу, тому потрібна максимальна підтримка України зброєю, заявив міський голова Києва Віталій Кличко на саміті НАТО у Мадриді.

"Якщо ми дозволимо Путіну перемогти в Україні, результати будуть жахливими не лише для нашої країни. Вони будуть також руйнівними і для НАТО та демократичного світу. Це треба розуміти. Я хотів би ще раз наголосити, що сьогодні - час діяти. Надавати Україні допомогу. Найголовніше - високоякісною ефективною зброєю. Але також важливою є допомога економічна, з кібербезпеки та інформаційна", - зазначив Кличко під час панельної дискусії "Погляд з Києва", повідомляє пресслужба мера.

Він зазначив, що пакет допомоги, ухвалений НАТО для України - важлива підтримка та сигнал про подальшу співпрацю та перспективу розвитку відносин із Альянсом.

Кличко наголосив, що визначення Росії найбільшою загрозою безпеці, миру та стабільності в євроатлантичному регіоні у новій стратегічній концепції Альянсу є об'єктивним.

Також відбулися зустрічі братів Кличків із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та канцлером Австрії Карлом Негаммером.