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12:26 30.06.2022

Британські літаки можуть допомогти гарантувати безпечний експорт українського зерна

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Британські літаки можуть допомогти гарантувати безпечний експорт українського зерна

Велика Британія може відправити літаки-розвідники Rivet Joint або P8 Poseidon для патрулювання чорноморської акваторії у разі укладання угоди щодо розблокування експорту зернових із українських морських портів.

При цьому країна не має наміру відправляти до України свій військовий флот для гарантування безпечного судноплавства, повідомляється на сайті британського телеканалу Sky News із посиланням на заяву міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, яку він зробив на саміті НАТО в Мадриді.

"Ми маємо подивитися, що ми можемо зробити. Роль Великої Британії може полягати в ISR (розвідка, спостереження та розвідка), ми можемо допомогти в спостереженні, ми могли б направити Rivet Joint або P8 в південну частину Чорного моря... Але ми не збираємося відправляти наші кораблі до Чорного моря, тому що це означатиме, що ми попросимо Туреччину зняти блокаду з іноземних військових кораблів або кораблів інших флотів", - наводить слова Воллеса телеканал.

За даними міністра, Україна через логістичні обмеження не може наростити експорт продукції АПК понад 3 млн тонн на місяць, тоді як країні потрібно поставити зі своїх зерносховищ на зовнішні ринки 23 млн тонн.

Як повідомлялося, турецький уряд у березні 2022 року обмежив рух російських військових суден через дві стратегічно важливі протоки між Середземним та Чорним морями через повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що його країна працює над вирішенням проблеми "зернового коридору" для експорту агропродукції з України за допомогою збалансованої політики. Про це він заявив під час зустрічі з американським колегою Джозефом Байденом на полях саміту НАТО в Мадриді.

Теги: #зерно #україна #велика_британія

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