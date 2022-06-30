Кількість загиблих від ракетного удару по Миколаєву в середу зросла до шести людей, кількість поранених – до шести

Кількість людей, які загинули в результаті ракетного удару по Миколаєву в середу, збільшилася до 6 осіб. Також збільшилась кількість поранених – 6 осіб, повідомляє Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

"Станом на 08:00, 30 червня рятувальники продовжують роботу з пошуку загиблих та розбору конструкцій зруйнованого житлового будинку. Від ДСНС залучено 2 державну пожежно-рятувальну частину Головного управління ДСНС України у Миколаївській області, аварійно-рятувальний загін спеціального призначення, АСО 1 ДПРЧ, чергову зміну оперативно-координаційного центру. Наразі вилучено тіла 6 загиблих людей. Постраждало 6 осіб", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбуці.

Як повідомлялося, російські окупанти вранці 29 червня вкотре завдали масованого ракетного удару по Миколаєву, одна з ракет влучила до багатоповерхового житлового будинку. Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих і п'ятьох поранених цивільних осіб.