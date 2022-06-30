Прем'єр-міністр Нідерландів закликає країни НАТО допомагати Україні озброєнням навіть на шкоду безпеці власної території

Україна має отримувати достатню кількість озброєння від країн НАТО, вважає прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

"Неймовірно важливо, щоб Україна отримувала достатньо систем важкого озброєння", - цитує Рютте газета Politico.

За його словами, важливо, щоб усі країни, "у яких все ще є щось на полиці, доставляли це (в Україну – ІФ)".

"Це може означати, що найближчими місяцями ви не зможете цілком захистити свою власну територію, але зараз важливо, щоб ми приділили пріоритетну увагу Україні", - заявив Рютте.

При цьому прем'єр-міністр Нідерландів зазначив, що серед членів НАТО все ще є країни, які не наважуються постачати важке озброєння українській армії. Називати їх Рютте не став.