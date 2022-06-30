Події

08:40 30.06.2022

У результаті російської агресії в Україні загинула 341 дитина, 631 – поранено

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У результаті російської агресії в Україні загинула 341 дитина, 631 – поранено

Станом на 30 червня 2022 року офіційна кількість дітей, які загинули в результаті російської агресії за добу, не змінилася – 341, зросла кількість поранених – понад 631, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Понад 972 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 30 червня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася – 341. Зросла кількість поранених – понад 631. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 338, Харківській – 185, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 60, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31", - сказано в повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

27 червня в результаті обстрілів військами РФ м. Лисичанськ Луганської області поранено двох хлопчиків 13 і 15 років.

29 червня окупанти обстріляли Чугуївський район Харківської області. Поранення дістала 11-річна дівчинка.

Через бомбардування та обстріли ЗС РФ пошкоджено 2096 навчальних закладів, 215 - зруйновано повністю.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

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