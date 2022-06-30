Окупанти завдали авіаудару по нафтопереробному заводу в Лисичанську

Російські окупанти завдали авіаудару по території нафтопереробного заводу в Лисичанську Луганської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"(…) Вчора на Лисичанськ здійснено декілька авіанальотів. Руйнувань дуже багато. Так, авіаударів завдано по території нафтопереробного заводу та у районі Вовчоярівки. Повністю знищено приміщення відділу поліції. У місто регулярно намагаються увірватися диверсанти. Зокрема, у районі Верхньокам’янки вчора одну ДРГ було знешкоджено", - написав Гайдай у телеграм-каналі у четвер уранці.

Глава ОВА наголошує, що кількість пошкоджених будинків не встигають підраховувати.

"У підвальному приміщенні одного з них після ліквідації пожежі знайшли тіло жінки без ознак життя", - написав Гайдай.

Крім цього, окупанти обстрілюють території уздовж річки Сіверський Донець.

"Вогнем росіян уражені обидва береги - і з боку Сєвєродонецька, і з боку Лисичанська. Практично під незмінним вогневим тиском район "Донсоди", - зазначив голова ОВА.