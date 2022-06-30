Події

08:10 30.06.2022

На Харківщині поліцейські задокументували понад 40 фактів руйнувань через ворожі обстріли за добу

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На Харківщині поліцейські задокументували понад 40 фактів руйнувань через ворожі обстріли за добу

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали з реактивних систем залпового вогню та завдавали ракетних ударів по житлових районах та цивільних об'єктах Харкова (Основ'янський, Немишлянський та Індустріальний райони), Кицівки, Малинівки, Безлюдівки, Одноробівки і Золочева.

"У результаті обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки, приміщення залізничної станції, будівлю сільради, виробничі та господарські приміщення підприємства, автомобілі. Співробітники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 40 фактів пошкодження будинків та інших споруд унаслідок обстрілів та пожеж", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, за добу правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили понад 1400 транспортних засобів для виявлення правопорушень та недопущення попадання на територію області заборонених предметів. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено понад 15 осіб для перевірки їхньої можливої причетності до співпраці з російськими окупантами.

У Харкові на проспекті Лева Ландау у квартирі 42-річного чоловіка поліцейські виявили військову форму та прапор РФ. У мобільному телефоні харків'янина зафіксовано листування із громадянами Росії. Правоохоронці встановлюють усі обставини.

 

 

Теги: #руйнування #обстріли #харківщина

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