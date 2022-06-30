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07:04 30.06.2022

Голосування про саморозпуск парламенту Ізраїлю перенесли на четвер

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Голосування про саморозпуск парламенту Ізраїлю перенесли на четвер

Голосування в ізраїльському Кнесеті - однопалатному парламенті - щодо законопроєкту про саморозпуск та проведення нових виборів не відбудеться у середу, як було заплановано; воно переноситься на четвер 30 червня, повідомляє Times of Israel.

Голосування у другому та третьому читаннях не відбудеться через частину депутатів, які наполягають на проведенні до саморозпуску голосувань за низкою пропозицій.

Очікується, що голосування у другому та третьому читаннях тепер відбудеться о 8:00 ранку четверга 30 червня. Якщо це станеться, то нинішній міністр закордонних справ Яір Лапід, за згодою про ротацію, стане новим прем'єр-міністром у ніч проти 1 липня.

Минулого тижня глава ізраїльського уряду Нафталі Беннет та міністр закордонних справ Яір Лапід заявили, що мають намір розпустити Кнесет. Якщо цей процес буде завершено, він спричинить чергові парламентські вибори в Ізраїлі. За останні три роки ці вибори стануть п'ятими.

Також у середу Беннет заявив, що вирішив взяти "тайм аут" від політики і що він не очолюватиме партію "Яміна" на майбутніх виборах.

 

 

Теги: #ізраїль #кнесет #голосування #перенесення

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