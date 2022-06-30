Велика Британія має намір виділити ще 1 млрд фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні

Велика Британія надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 1 млрд фунтів стерлінгів, повідомляє газета Evening Standard з посиланням на заяву Даунінг-стріт.

"Виділена на підтримку України сума буде спрямована на зміцнення оборонних можливостей Києва, включно з сучасними системами ППО, безпілотниками, новим інноваційним обладнанням для радіоелектронної боротьби та тисячами одиниць життєво важливого спорядження для українських солдатів", - йдеться у заяві.

Нове зобов'язання Великої Британії є частиною пакета підтримки України, погодженого на саміті НАТО, який зараз проходить у Мадриді.

Загальна економічна та військова допомога Великої Британії Києву у 2022 році становитиме 3,8 млрд фунтів стерлінгів, зазначає газета.