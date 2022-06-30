Події

06:54 30.06.2022

Велика Британія має намір виділити ще 1 млрд фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні

1 хв читати
Велика Британія має намір виділити ще 1 млрд фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні

Велика Британія надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 1 млрд фунтів стерлінгів, повідомляє газета Evening Standard з посиланням на заяву Даунінг-стріт.

"Виділена на підтримку України сума буде спрямована на зміцнення оборонних можливостей Києва, включно з сучасними системами ППО, безпілотниками, новим інноваційним обладнанням для радіоелектронної боротьби та тисячами одиниць життєво важливого спорядження для українських солдатів", - йдеться у заяві.

Нове зобов'язання Великої Британії є частиною пакета підтримки України, погодженого на саміті НАТО, який зараз проходить у Мадриді.

Загальна економічна та військова допомога Великої Британії Києву у 2022 році становитиме 3,8 млрд фунтів стерлінгів, зазначає газета.

 

 

Теги: #україна #допомога #британія #спорядження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:44 30.06.2022
Прем'єр-міністр Нідерландів закликає країни НАТО допомагати Україні озброєнням навіть на шкоду безпеці власної території

Прем'єр-міністр Нідерландів закликає країни НАТО допомагати Україні озброєнням навіть на шкоду безпеці власної території

07:19 30.06.2022
За добу харківські рятувальники здійснили 18 оперативних виїздів, піротехніки знищили 10 боєприпасів

За добу харківські рятувальники здійснили 18 оперативних виїздів, піротехніки знищили 10 боєприпасів

06:59 30.06.2022
За добу знищено понад 40 окупантів, 5 одиниць техніки, склад паливно-мастильних матеріалів

За добу знищено понад 40 окупантів, 5 одиниць техніки, склад паливно-мастильних матеріалів

06:42 30.06.2022
Після визнання Сирією окупаційних структур на Донбасі як держав жодних відносин України з цією країною не буде

Після визнання Сирією окупаційних структур на Донбасі як держав жодних відносин України з цією країною не буде

06:41 30.06.2022
Підписання транспортного безвізу з ЄС дасть змогу наростити експорт українських товарів - Зеленський

Підписання транспортного безвізу з ЄС дасть змогу наростити експорт українських товарів - Зеленський

22:05 29.06.2022
Вантажівки для ЗСУ, куплені у Великій Британії, вирушили до України, готується друга партія

Вантажівки для ЗСУ, куплені у Великій Британії, вирушили до України, готується друга партія

21:38 29.06.2022
Польські САУ "Краб" успішно застосовуються на фронті - Залужний

Польські САУ "Краб" успішно застосовуються на фронті - Залужний

21:34 29.06.2022
Україна отримала від США грант $1,3 млрд у межах пакета фінансування держбюджету $7,5 млрд

Україна отримала від США грант $1,3 млрд у межах пакета фінансування держбюджету $7,5 млрд

21:25 29.06.2022
Більшість звільнених із полону українських військових тяжко поранені

Більшість звільнених із полону українських військових тяжко поранені

19:47 29.06.2022
Зі звільненими полоненими працюватимуть психологи та медики – командувач Нацгвардії

Зі звільненими полоненими працюватимуть психологи та медики – командувач Нацгвардії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні розроблять публічну карту дій щодо інтеграції з ЄС

Після визнання Сирією окупаційних структур на Донбасі як держав жодних відносин України з цією країною не буде

Підписання транспортного безвізу з ЄС дасть змогу наростити експорт українських товарів - Зеленський

На Київщині зруйновано міст через річку Ірпінь, одна людина загинула

Окупанти намагаються блокувати Бахмут і безуспішно наступали в районі с. Спірне - Генштаб

ОСТАННЄ

Ще 150 окупантів ліквідували ЗС України за минулу добу

Кількість загиблих від ракетного удару по Миколаєву в середу зросла до шести людей, кількість поранених – до шести

У результаті російської агресії в Україні загинула 341 дитина, 631 – поранено

Минулої доби українська авіація вразила командно-спостережний пункт ворога, два склади боєприпасів, техніку та живу силу ворога

Окупанти завдали авіаудару по нафтопереробному заводу в Лисичанську

Минулої доби від обстрілів у Донецькій області двоє осіб загинули, двох – поранено

На Харківщині поліцейські задокументували понад 40 фактів руйнувань через ворожі обстріли за добу

Ворог обстріляв Дніпропетровську область, попередньо люди не постраждали

Українські захисники придушили спробу ворожого штурму в районі Дементіївки

Південна Корея прагне співпраці з Китаєм для усунення загроз із боку КНДР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА