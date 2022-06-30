Події

06:42 30.06.2022

Після визнання Сирією окупаційних структур на Донбасі як держав жодних відносин України з цією країною не буде

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Після визнання Сирією окупаційних структур на Донбасі як держав жодних відносин України з цією країною не буде

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після визнання Сирією окупаційних структур на Донбасі як держав жодних відносин України з цією країною не буде.

"Росія усе-таки видавила з Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі. Нібито як держав. Це нікчемна історія. У такому разі жодних відносин України з Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії буде. Навпаки: ще більший", - заявив Зеленський у відеозверненні у ніч проти четверга.

Теги: #україна #сирія #відносини #зеленський

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