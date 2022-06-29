Навчання у школах Львова розпочнеться першого вересня
Освітній процес у львівських школах планується розпочати у очному режимі з першого вересня поточного року, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
"Навчання у школах Львівської громади планують розпочати 1 вересня, як передбачено ухвалою Кабміну", - зазначено в повідомленні.
Попередньо планують повністю очний формат навчання для 1-5 класів, 6-10 – можливий один день на тиждень дистанційного навчання, а в 11-му класі – поєднання очного та дистанційного навчання.
Для гарантування безпеки учнів і персоналу школам рекомендують поєднувати очне та дистанційне навчання. Також у будівлі школи зможуть одночасно перебувати стільки людей, на скількох розраховане сховище, розташоване в ньому.