Туреччина працює над "зерновим коридором" з України через збалансовану політику - Ердоган на зустрічі з Байденом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що Туреччина працює над вирішенням проблеми "зернового коридору" для експорту агропродукції з України за допомогою збалансованої політики.

Як повідомляє інформаційне агентство "Анадолу" у середу, про це глава Турецької держави заявив на зустрічі з американським колегою Джозефом Байденом на полях саміту Північноатлантичного альянсу у Мадриді. Він висловив сподівання, що зусилля Анкари у цьому напряму дадуть позитивні результати.

Байден у свою чергу подякував президенту Туреччини за його зусилля щодо забезпечення вивезення українського зерна, а також підтримку заявок Швеції та Фінляндії на членство в НАТО.

Ердоган зазначив, що кроки, спрямовані на зміцнення НАТО, зроблять особливий внесок у процес врегулювання конфлікту між РФ та Україною.