Україна та Індонезія домовилися про впровадження безвізового режиму між країнами

Україна та Індонезія домовилися про впровадження безвізового режиму між країнами, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Радий повідомити про нашу домовленість упровадити безвізовий режим між нашими країнами. Це хороша новина. Це важливо для наших народів із усіх точок зору для соціального розвитку, для зв'язків між людьми", - заявив Зеленський на брифінгу з президентом Індонезії Джоко Відодо у Києві.

Він також зазначив, що обговорив із главою Індонезії питання післявоєнного відновлення України.

"Я запрошую Індонезію та індонезійські компанії, фахівців приєднатися до цього масштабного економічного проєкту", - сказав він.

Крім того, за словами Зеленського, наразі потрібно зробити все, щоб зняти російську блокаду українських морських портів та відновити аграрний експорт України у повному обсязі.

"Росія шантажує світ голодом, вона заблокувала постачання продовольства з України, яке відігравало стабілізувальну роль для світового ринку. Десятки мільйонів тонн зернових України не можуть прибути до споживачів, зокрема в Індонезії", - резюмував президент.

Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, глави українського та індонезійського зовнішньополітичних відомств Дмитро Кулеба та Ретно Марсуді у середу уклали міжурядову угоду про скасування візових вимог для короткострокового перебування.

Угода дозволить безвізові поїздки: терміном до 30 днів протягом кожного візиту громадян України до Індонезії, а також терміном до 30 днів протягом 60 днів для громадян Індонезії, які прибувають до України.

Громадяни України з 2016 року користуються можливістю безвізового в'їзду до Індонезії на 30 днів за закордонним паспортом згідно з одностороннім рішенням індонезійської сторони, якщо метою поїздки є транзит, туризм, відвідування сім'ї/друзів, службове відрядження, участь у культурному/науковому обміні. Чинний режим в'їзду громадян Індонезії до України візовий та передбачає отримання е-Візи.

Згідно з новою угодою, Україна та Індонезія встановлять взаємний режим безвізових поїздок усіх категорій громадян на постійній основі. Угода набуде чинності після завершення сторонами внутрішньодержавних процедур.