На Київщині зруйновано міст через річку Ірпінь, одна людина загинула

У Вишгородському районі Київської області, в районі с. Демидова зруйновано міст через річку Ірпінь, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранено. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога. На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Проводяться слідчі дії для з'ясування причин інциденту", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі.

Голова Димерської територіальної громади Володимир Підкурганний у фейсбуці зазначив, що через пошкодження мосту рух транспорту тимчасово неможливий.

"Детонація через блискавку. Не панікувати", - написав він у фейсбуці.

У поліції на Київщині повідомили, що з'ясовують обставини руйнування мосту. На місці події працювали правоохоронці, вибухотехніки, задіяно криміналістичну лабораторію Головного управління Національної поліції в Київській області, а також рятувальників та екстрені служби.

Наразі рух транспорту через міст припинено.