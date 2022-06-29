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16:39 29.06.2022

Україна може розраховувати на підтримку НАТО стільки, скільки це потрібно - Столтенберг за підсумками засідання саміту із Зеленським

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Україна може розраховувати на підтримку НАТО стільки, скільки це потрібно - Столтенберг за підсумками засідання саміту із Зеленським

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що меседж союзників із НАТО, який вони передали президентові України Володимиру Зеленському в рамках саміту, полягає в тому, що альянс продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Про це він сказав у середу у Мадриді на пресконференції після закінчення ранкового засідання лідерів Північноатлантичного альянсу.

"Я радий, що він (Зеленський) зміг приєднатись сьогодні до нашої зустрічі. Президент Зеленський дав чітко зрозуміти, що Україна покладається на нашу підтримку, яка триває. І наш меседж йому був рівнозначно чітким. Україна може розраховувати на нас так довго, як це потрібно. Союзники продовжуватимуть надавати військову та фінансову допомогу. Сьогодні лідер погодилися зміцнити нашу підтримку, схваливши комплексний пакет допомоги", - повідомив Столтенберг.

Теги: #нато #україна #столтенберг

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