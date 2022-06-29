Росія є головною загрозою безпеці в євроатлантичному регіоні - Стратегічна концепція НАТО

Російська Федерація становить найбільшу загрозу безпеці країн-членів НАТО, Альянс має намір відповідно реагувати на російські загрози та ворожі дії. Про це йдеться в Стратегічній концепції НАТО, ухваленій під час саміту Альянсу в Мадриді.

"РФ є найбільш значною та безпосередньою загрозою безпеці союзників, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні. Вона прагне встановити сфери впливу та прямого контролю за допомогою примусу, підривної діяльності, агресії та анексії. Вона використовує звичайні, кібернетичні та гібридні засоби проти нас та наших партнерів. Її агресивна військова позиція, риторика та доведена готовність застосувати силу для досягнення своїх політичних цілей підривають заснований на правилах міжнародний порядок", - йдеться у документі.

У Стратегічній концепції також зазначається, що РФ модернізує свої ядерні сили та розширює свої нові та руйнівні системи доставки подвійного призначення, використовуючи при цьому примусову ядерну сигналізацію.

"Це спрямовано на дестабілізацію країн на схід та південь від нас. На Крайній Півночі її здатність перешкодити підкріпленням союзників та свободі судноплавства через Північну Атлантику є стратегічним викликом для Альянсу. Нарощування військової могутності Москвою, зокрема в регіонах Балтійського, Чорного та Середземного морів, поряд із її військовою інтеграцією з Білоруссю, кидають виклик нашій безпеці та інтересам", - наголошується в документі.

Водночас НАТО не прагне конфронтації і не становить загрози для РФ.

"Ми продовжимо згуртовано та відповідально реагувати на російські загрози та ворожі дії. Ми значно посилимо стримування та захист для всіх союзників, підвищимо нашу стійкість проти російського примусу та підтримаємо наших партнерів у протидії зловмисному втручанню та агресії", - наголошується в концепції.

Водночас Альянс, як і раніше, готовий підтримувати відкриті канали зв'язку з Москвою, "щоб керувати ризиками та знижувати їх, запобігати ескалації та підвищувати прозорість".

"Ми прагнемо стабільності та передбачуваності в євроатлантичному регіоні та у відносинах між НАТО та Російською Федерацією. Будь-яка зміна в наших відносинах залежить від того, чи припинить РФ свою агресивну поведінку і чи буде вона повністю дотримуватися міжнародного права", - наголошується в стратегічній концепції.