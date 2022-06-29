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16:24 29.06.2022

Росія має припинити війну проти України, а Білорусь – співучасть у війні – декларація саміту НАТО

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Росія має припинити війну проти України, а Білорусь – співучасть у війні – декларація саміту НАТО

Країни-члени НАТО рішуче засудили війну Росії проти України, закликавши РФ припинити воєнні дії, а Білорусь – припинити співучасть у війні. Про це йдеться в декларації глав держав та урядів, які беруть участь у саміті НАТО в Мадриді.

"Ми рішуче засуджуємо агресивну війну Росії проти України. Вона глибоко підриває міжнародну безпеку та стабільність. Це кричуще порушення міжнародного права. Жахлива жорстокість Росії призвела до безмірних людських страждань і масових переміщень, які торкаються жінок і дітей. Росія несе повну відповідальність за цю гуманітарну катастрофу. Росія має гарантувати безпечний, безперешкодний та безперервний гуманітарний доступ", - ідеться у документі.

У декларації також наголошується, що країни-члени НАТО працюють із відповідними зацікавленими сторонами у міжнародному співтоваристві, щоб притягнути до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах, зокрема сексуальному насильстві в умовах конфлікту.

"Росія також навмисно посилює продовольчу та енергетичну кризу, яка зачіпає мільярди людей у всьому світі, зокрема своїми воєнними діями. Члени НАТО тісно співпрацюють у підтримці міжнародних зусиль щодо забезпечення експорту українського зерна та зниження гостроти глобальної продовольчої кризи. Ми продовжуватимемо протидіяти брехні Росії та відкидатимемо її безвідповідальну риторику. Росія має негайно зупинити цю війну та піти з України. Білорусь має припинити свою співучасть у цій війні", - йдеться у документі.

Учасники саміту також висловили солідарність з урядом та народом України у героїчному захисті їхньої країни.

"Ми тепло вітаємо участь президента Зеленського у цій зустрічі у верхах. Ми знову підтверджуємо нашу незмінну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води. Ми повністю підтримуємо невід'ємне право України на самооборону та вибір механізмів гарантування власної безпеки. Ми схвалюємо зусилля всіх країн-членів НАТО, які беруть участь у наданні підтримки Україні. Ми надаватимемо їм відповідну допомогу, визнаючи їх специфічну ситуацію", - наголошується в декларації.

 

Теги: #нато #війна

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