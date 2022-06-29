Події

14:47 29.06.2022

Або екстрена допомога Україні, або відкладена війна з Росією – Зеленський лідерам країн НАТО

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Або екстрена допомога Україні, або відкладена війна з Росією – Зеленський лідерам країн НАТО

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн НАТО знайти Україні місце у спільному безпековому просторі, альтернативою чого може бути війна НАТО з Росією.

"Я можу сказати, що нам потрібно: нам потрібні гарантії безпеки, і ви маєте знайти Україні місце у спільному безпековому просторі. Або невідкладна, достатня допомога для перемоги України, або відкладена війна Росії з вами", - заявив він, виступаючи у середу через відеозв'язок на саміті НАТО.

За його словами, "політика відкритих дверей НАТО не повинна нагадувати старі турнікети київського метро: вони відкриті, а коли ти підходиш – турнікети закриваються, доки не заплатиш. Хіба Україна ще недостатньо заплатила? Хіба наш внесок у захист Європи та всієї цивілізації досі недостатній?"

"Зараз ви ухвалюєте стратегію альянсу – і це насамперед стратегія безпеки ваших суспільств, ваших держав. Стратегія на 10 років. Уже 126 днів повномасштабного вторгнення в Україну. Крилаті ракети, катування, вбивства дітей, ґвалтування жінок. Ми не маємо 10 років. А чи маєте їх ви? Чи дійсно ви в цьому впевнені?" - запитав Зеленський.

Теги: #нато #зеленський

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