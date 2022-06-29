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14:30 29.06.2022

Російське керівництво бачить світ як "ленінградське підворіття" - Зеленський на саміті НАТО

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Російське керівництво бачить світ як "ленінградське підворіття" - Зеленський на саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський привітав вступ до НАТО Швеції та Фінляндії, зазначивши, що російське керівництво бачить світ як "ленінградське підворіття".

"Поки демократичні держави закликали російське керівництво до розуму та моралі, Росія накопичувала силу і ракети. Ви, демократичні лідери, закликали її поважати міжнародне право, а тирани розуміють тільки силу. І лише силу!" - заявив він у середу, виступаючи з відеозв'язку на саміті НАТО

За його словами, "Україна вітає рішення щодо приєднання Фінляндії та Швеції до Альянсу. І добре, що це сталося зараз – до того, як Росія могла би почати діяти і проти цих держав. Але чи робить щось Росія зараз проти них у зв’язку з цим рішенням? Ні, і ви це бачите".

"Керівництво Росії публічно заявило, що правил життя їх навчило ленінградське підворіття. Там будь-які спроби діалогу та умиротворення сприймаються тільки як слабкість і страх. Там нікому не зателефонуєш, щоб поговорити, коли треба бити у відповідь. Там або ти б’єш, або ти програв. Російська держава саме так зараз бачить світ. І не можна ігнорувати це бачення, не можна ігнорувати її справжні цілі", - заявив Зеленський.

За його словами, артилерійські удари по містах пояснюються тим, що "російська армія робить усе, щоб якнайбільше людей залишили міста. Щоб не було нічого, окрім руїн. А тоді так звана друга армія світу заходить вже в ці міста — вже порожні і мертві".

"І вона не хоче зупинятися на Донбасі чи десь на півдні України, вона місто за містом хоче поглинути так усіх у Європі, кого російське керівництво вважає своєю власністю, а не незалежними державами. Це справжня ціль Росії", - заявив Зеленський.

Теги: #нато #зеленський

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