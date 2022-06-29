Російські окупанти готують провокацію зі звинуваченням українських атомників у зберіганні зброї на території ЗАЕС

Російські окупанти готують провокацію зі звинуваченням українських атомників у зберіганні зброї на території Запорізької АЕС, повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі у середу.

"Для цього затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них визнання, точніше, обмови себе, що нібито ще в березні в охолоджувальні бетонні чаші басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю: вибухівку або снаряди", - поінформували в НАЕК.

Як пояснили в компанії, окупанти під цим приводом наполягають на осушенні охолоджувальних басейнів,– для перевірки його чаш – і зупинці насосів, що подають воду до систем безпеки енергоблоків.

"Якщо це станеться, то системи безпеки найбільшої в Європі атомної станції залишаться без охолодження, що є серйозним порушенням і може загрожувати ядерній безпеці. До того ж, такі роботи недоцільно проводити в теплу пору року через ризик перегріву та відмови обладнання", - попередили в "Енергоатомі".

Однак найбільших побоювань в українських атомників викликає відсутність контролю над діями окупантів, які під виглядом "перевірки" можуть накидати в бетонні чаші все, що завгодно: вибухівку, нерозірвані снаряди, іншу зброю.

Як вважають у НАЕК, згодом російські окупанти можуть звинуватити у цьому працівників ЗАЕС чи її захисників і зробити це формальним приводом для запрошення на станцію МАГАТЕ та подання цих "фактів".

"Та ще й картинку для пропагандистських російських ЗМІ зробити – як росіяни про безпеку станції дбають, а український персонал її порушує", – доповнили у компанії.

Як стверджують в "Енергоатомі", будь-яка зброя, яка буде знайдена на території станції, - це зброя російських окупантів.

"Наголошуємо: будь-яка зброя, знайдена на території ЗАЕС, – це зброя окупантів, яку вони використовують для ядерного тероризму та загроз усьому світу новою страшною катастрофою", – констатували у НАЕК.