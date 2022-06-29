Генсек НАТО, відкриваючи Мадридський саміт: Ми й надалі підтримуватимемо Україну, щоб вона перемогла

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відкриваючи Мадридський саміт, заявляє, що альянс і надалі надаватиме безпрецедентну підтримку Україні для того, щоб вона перемогла у війні, яку проти неї веде Росія.

"Ми схвалимо комплексний пакет допомоги Україні та підтвердимо нашу безпрецедентну підтримку права України на самооборону, щоб гарантувати, що Україна переможе", - сказав він у вступному слові, відкриваючи першу сесію саміту альянсу, який розпочав свою роботу в Мадриді.

Столтенберг зазначив, що він "радий, що президент Зеленським приєднається до нас сьогодні". "Хоробрість українського народу, Збройних сил надихає світ. Союзники НАТО продовжують стояти поруч з Україною. Ми зустрічаємось у ключовий момент, і наш Мадридський саміт буде самітом трансформації. Рішення, які ми ухвалимо, визначатимуть нашу безпеку на десятиліття наперед", - наголосив генсек альянсу.

За його словами, лідери зібралися разом у той час, коли у світі "авторитарні режими, такі як Росія та Китай, відкрито кидають виклик міжнародному порядку, що базується на праві". "Ми схвалимо нову стратегічну концепцію – план нашої майбутньої безпеки. Ми й надалі зміцнюватимемо наші стримування та оборону з великою кількістю сил, підвищимо готовність і сильніші можливості. Ми зробимо так, щоб наш альянс був належним чином оснащений, щоб відповісти на нові виклики у сфері безпеки. Й ми зміцнюватимемо наше партнерство і у близькому сусідстві, і в усьому світі. Ми продемонструємо, що двері НАТО залишаються відкритими, запросивши Фінляндію та Швецію приєднатися до нашого альянсу", - проголосив Столтенберг.

Ці слова лідери зустріли оплесками.