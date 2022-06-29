Кулеба закликав призупинити повноваження РФ в ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав призупинити повноваження Росії в Організації з безпеки та співробітництва у Європі.

"Я поставлю одне запитання, яке висить у повітрі: що досі робить представник Росії за цим столом? Яка додана вартість участі Росії в ОБСЄ після того, як вона порушила всі десять фундаментальних принципів Гельсінського заключного акта? Як Росія сприяє безпеці та співпраці в Європі, крім того, що руйнує їх? Чому їй досі можна зловживати платформою ОБСЄ для поширення хибних наративів і дезінформації? Зрозуміло, що після всього, що накоїла Росія, вона не повинна бути за цим столом", - сказав Кулеба у зверненні до щорічної конференції ОБСЄ щодо огляду питань безпеки 2022 року.

Міністр наголосив на необхідності створити процедуру припинення повноважень і вигнати РФ з організації.

"Ми перебуваємо в тій точці, коли вибір стоїть між створенням прецеденту або дозволом Росії зруйнувати ОБСЄ. Деякі міжнародні організації, наприклад Рада Європи, вже вжили заходів для захисту своїх принципів і вигнали Росію", - зазначив він.

Кулеба звернув увагу на те, що за два дні завершується мандат координатора проєктів ОБСЄ в Україні лише тому, що Росія в односторонньому порядку завадила його продовженню.

"Моє послання сьогодні чітке: більше ніякої безкарності для Росії. У цьому контексті я вітаю зусилля ОБСЄ щодо документування воєнних злочинів, зокрема через активацію Московського механізму. Ми використовуватимемо всі доступні інструменти, щоб притягнути до відповідальності всіх винних у російських воєнних злочинах, незалежно від того, скільки часу це потребуватиме", – додав глава українського МЗС.