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12:11 29.06.2022

Затримано гендиректора столичної авіакомпанії, який не повернув 10 орендованих вертольотів - СБУ

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Затримано гендиректора столичної авіакомпанії, який не повернув 10 орендованих вертольотів - СБУ

Служба безпеки України затримала гендиректора столичної авіакомпанії, який за умов воєнного стану не повернув 10 орендованих вертольотів з Африки.

"Служба безпеки України затримала в Києві генерального директора однієї з приватних авіакомпаній. Він проігнорував вимоги воєнного часу і не повернув у держвласність орендовані вертольоти загальною вартістю майже $0,5 млн", - йдеться в повідомленні СБУ у телеграм-каналі в середу.

В українській спецслужбі уточнюють, що ця авіатехніка мала бути задіяна для виконання бойових завдань Національною гвардією України під час агресії Росії.

"Натомість власник компанії заробляв десятки мільйонів гривень на суборенді літальних апаратів на території Західної Африки", - зазначають у СБУ.

Згідно з повідомленням, у 2002 році одна з військових частин передала дев’ять багатофункціональних вертольотів Мі-8МТ та один Мі-8МТВ в оренду приватній компанії, у разі запровадження воєнного стану компанія зобов'язувалася повернути повітряні судна на базовий аеродром.

"Однак керівник авіакомпанії порушив вимоги закону та залишив гелікоптери за кордоном. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру", - підсумували у спецслужбі.

Теги: #сбу #директор #авіакомпанія #затримання

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