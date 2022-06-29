Путін не досяг успіху в тому, щоб закрити двері НАТО, – Столтенберг про приєднання Фінляндії та Швеції

Президент Росії Володимир Путін, намагаючись досягти зменшення присутності НАТО в Європі й розпочавши війну в Україні, досягнув протилежної мети, спонукавши Фінляндію та Швецію, які традиційно зберігали нейтралітет, приєднатися до альянсу.

Це випливає зі слів генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, сказаних у середу в Мадриді під час зустрічі з президентом США Джо Байденом, яка відбулася перед початком саміту союзників.

"Ми запросимо Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО. Це демонструє, що наші двері відчинені, а також те, що президент Путін не досяг успіхів у закритті дверей НАТО. Навпаки. Це протилежно тому, що він хотів. Він хотів менше НАТО, але президент Путін отримав більше НАТО, оскільки Фінляндія та Швеція приєднаються до нашого альянсу", - сказав він.

Байден погодився з цією думкою, вживши неологізми про те, що "Путін шукав фінляндизації (нейтралітету, як це раніше було у Фінляндії), а отримав НАТОризацію (більше членів НАТО) Європи".