Події

11:14 29.06.2022

Кількість загиблих цивільних унаслідок обстрілів Миколаєва в середу зросла до чотирьох

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Кількість загиблих цивільних унаслідок обстрілів Миколаєва в середу зросла до чотирьох

Кількість загиблих мирних громадян унаслідок обстрілів Миколаєва в середу зросла до чотирьох, повідомляє "Суспільне Миколаїв" з посиланням на спікера Миколаївського управління ДСНС Артема Вагіна.

"За словами речника ДСНС Артема Вагіна, знайдено тіло ще однієї людини, тож кількість загиблих зросла до чотирьох", - ідеться у повідомленні.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що вранці в місті пролунали потужні вибухи. Пізніше він уточнив, що одна з ракет влучила в житлову багатоповерхівку.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва загинули три людини, ще п'ятеро дістали поранень.

Теги: #удар #жертви #миколаїв

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