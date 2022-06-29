Кількість загиблих цивільних унаслідок обстрілів Миколаєва в середу зросла до чотирьох

Кількість загиблих мирних громадян унаслідок обстрілів Миколаєва в середу зросла до чотирьох, повідомляє "Суспільне Миколаїв" з посиланням на спікера Миколаївського управління ДСНС Артема Вагіна.

"За словами речника ДСНС Артема Вагіна, знайдено тіло ще однієї людини, тож кількість загиблих зросла до чотирьох", - ідеться у повідомленні.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що вранці в місті пролунали потужні вибухи. Пізніше він уточнив, що одна з ракет влучила в житлову багатоповерхівку.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва загинули три людини, ще п'ятеро дістали поранень.