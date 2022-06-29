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11:03 29.06.2022

Українські військові завдали удару по російських окупантах на кордоні Миколаївської та Херсонської областей, знищено 22 загарбників і два склади боєприпасів

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Українські військові завдали удару по російських окупантах на кордоні Миколаївської та Херсонської областей, знищено 22 загарбників і два склади боєприпасів

Українські військові завдали авіаудару по силах російських окупантів на кордоні Миколаївської та Херсонської областей, унаслідок чого знищено 22 загарбників та два склади боєприпасів, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Українські воїни з Оперативного командування "Південь" п'ять разів вдарили авіацією по ворогові в районі адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей. Так наші штурмовики та вертольоти завдали ударів по скупченню ворожої сили та техніки, опорному пункту та зенітно-ракетному комплексу "Стріла-10", – написав Братчук у телеграмі в середу.

Він уточнив, що внаслідок таких дій Сил оборони України російська армія на півдні України втратила 22 військовослужбовців, одну реактивну систему залпового вогню "Ураган", три одиниці броньованої техніки, п'ять одиниць іншої автомобільної техніки, а також два склади боєприпасів.

Теги: #удар #південь #окупанти

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