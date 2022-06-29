Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки по Дніпру зросла до 7 людей, зокрема, поранена 6-річна дитина – голова ОВА

Кількість постраждалих унаслідок російської ракетної атаки по Дніпру зросла до 7 осіб, зокрема, поранена 6-річна дитина, яку зачепило розбите вибухом скло, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У нас семеро поранених через учорашній ворожий приліт у Дніпро. Серед них і 6-річний хлопчик. Його зачепило скло від розбитої вибухом шибки. Двох людей медики госпіталізували. П'ятеро лікуються вдома", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 28 червня росіяни атакували Дніпропетровську область шістьома ракетами, в обласному центрі через прильоти зруйновано залізничну інфраструктуру та промислове підприємство, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. На місці ударів працюють рятувальники, шукають під завалами людей.