Події

10:35 29.06.2022

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки по Дніпру зросла до 7 людей, зокрема, поранена 6-річна дитина – голова ОВА

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Кількість постраждалих унаслідок російської ракетної атаки по Дніпру зросла до 7 осіб, зокрема, поранена 6-річна дитина, яку зачепило розбите вибухом скло, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У нас семеро поранених через учорашній ворожий приліт у Дніпро. Серед них і 6-річний хлопчик. Його зачепило скло від розбитої вибухом шибки. Двох людей медики госпіталізували. П'ятеро лікуються вдома", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 28 червня росіяни атакували Дніпропетровську область шістьома ракетами, в обласному центрі через прильоти зруйновано залізничну інфраструктуру та промислове підприємство, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. На місці ударів працюють рятувальники, шукають під завалами людей.

Теги: #удар #дніпро

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