Зеленський: Розповіді про "нацизм" в Україні – спроба її демонізувати

У Росії демонізують Україну розповідями про "нацизм", вважає президент України Володимир Зеленський.

"Питання нацизму в Україні завжди порушувала Росія, в якої завжди радикальні погляди на права людей. У них прояви нацизму в тих тортурах, у тому рівні злочинності, який вони тут залишили після себе", - сказав він в інтерв'ю телекомпанії NBC, оприлюдненому в середу.

За словами президента, "вони демонізують Україну, розповідаючи, що тут є якийсь нацизм. Вони знають, що мою родину закатували фашисти у Другій світовій війні. Ми маємо найнижчий показник антисемітизму в державі порівняно з більшістю країн світу".

"Вони самі виправдовували свої злочини", - сказав президент.