Події

12:41 28.10.2022

Зеленський вшанував пам'ять воїнів, які віддали своє життя під час вигнання нацистів із України

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Зеленський вшанував пам'ять воїнів, які віддали своє життя під час вигнання нацистів із України

У 78-му річницю вигнання нацистів із України встановлено вінок від президента Володимира Зеленського до могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави у Києві.

Глава держави вшанував пам'ять героїв, які віддали своє життя, звільняючи українську землю від загарбників, повідомляє пресслужба президента.

Зеленський зазначив, що зло завжди починає однаково, діє однаково і закінчує теж завжди однаково.

"Визволення України від нацистів у 247-й день нашої боротьби стає символом: результатом нашої боротьби неодмінно стає визволення нашої України! Так чи інакше, але наша земля завжди стає вільною. Спротив стає гордістю. Боротьба стає перемогою. А Україна стає єдиною!" - наголосив президент.

Вигнання нацистів із України тривало близько 700 днів. Воно розпочалося наприкінці 1942 року: 18 грудня першим населеним пунктом, звільненим від окупантів, стало село Півнівка на Луганщині. А 28 жовтня 1944-го на Закарпатті розпочався бій за останнє окуповане місто, який нарешті закінчився перемогою та повним вигнанням нацистів із України.

Теги: #память #нацизм #зеленський

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