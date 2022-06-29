Події

10:13 29.06.2022

Унаслідок обстрілу житлового будинку в Миколаєві зруйновано квартири в одному під'їзді з 3-го по 5-й поверх

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Унаслідок обстрілу житлового будинку в Миколаєві зруйновано квартири в одному під'їзді з 3-го по 5-й поверх

Унаслідок обстрілу житлового будинку в Миколаєві сталося руйнування квартир в одному під'їзді з третього по п'ятий поверх із подальшою пожежею, аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають, повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.

"О 06:25 в п'ятиповерховий житловий будинок в одному з районів міста сталося руйнування квартир в одному під'їзді з третього по п'ятий поверх із подальшою пожежею", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Наразі на місці працюють рятувальники, бригади швидкої медичної допомоги, екіпажі патрульної поліції, аварійні бригади "Миколаївобленерго", "Миколаївгазу".

Зараз відомо про трьох загиблих та одного постраждалого цивільного. Також під час виконання робіт за призначенням постраждав один співробітник ДСНС.

"Підрозділи врятували ще одного мешканця будинку, двох евакуйовано. Всіх постраждалих госпіталізовано до лікувальних закладів або їм надано допомогу на місці", - повідомили рятувальники.

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що вранці в місті пролунали потужні вибухи. Пізніше він уточнив, що одна з ракет влучила в житлову багатоповерхівку.

Пізніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок обстрілу п'ятеро людей дістали поранень, троє загинули.

Теги: #миколаїв #будинок #обстріл

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