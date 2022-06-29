На Харківщині поліцейські задокументували понад 50 фактів руйнувань через ворожі обстріли за добу

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали з реактивних систем залпового вогню та завдавали ракетних ударів по житлових районах та цивільних об'єктах Харкова, Чугуєва, Дергачів, смт Печеніги та с.Циркуни.

"У результаті обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки, приміщення комерційних підприємств, дитячий садок, фельдшерсько-лікарняний пункт. Співробітники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 50 фактів пошкодження будинків та інших споруд у результаті обстрілів і пожеж", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, за добу правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили понад 1600 транспортних засобів для виявлення правопорушень та недопущення потрапляння на територію області заборонених предметів. Завдяки інформації від населення до відділів поліції було доставлено понад 20 осіб для перевірки їхньої можливої причетності до співпраці з російськими окупантами.