Президент Індонезії Відодо у середу відвідає Київ

Президент Республіки Індонезія Джоко Відодо після участі у саміті G7 відвідає Київ у середу, 29 червня.

Голова Індонезії як голова G20 був присутній на саміті G7 з лідерами інших країн-партнерів G7 з Аргентини, Індії, Сенегалу та Південної Африки.

"З аеропорту Мюнхена, Німеччина, у вівторок вранці я попрямував до Жешува, міста в Польщі, розташованого за 80 км від кордону з Україною. Якщо нічого не станеться, сьогодні ввечері я поїду поїздом приблизно на 12 годину до Києва, столиці України", – написав Відодо у телеграм-каналі у вівторок.

Індонезія у листопаді 2022 року проведе саміт G20, куди запрошено президента України Володимира Зеленського.