У результаті обстрілів Сумської області загинуло двоє людей, ще троє поранені

У вівторок, 28 червня, російські окупанти з території Росії відкривали вогонь з різних видів озброєння по прикордонних Краснопільській, Миропільській та Великописарівській громадах Сумської області, в результаті загинуло двоє людей, ще 3 отримали поранення, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогоднішній день був "гарячим" і дуже гучним у нашому прикордонні. На жаль, сталося найгірше: ми втратили людей. Двоє – загинули. Троє – поранені", – написав він у телеграм-каналі.

За інформацією Живицького, ворог після 10.00 почав обстрілювати Краснопільщину та окремі населені пункти Великописарівської громади.

"Були авіаційні обстріли: росіяни запустили близько 20 ракет із гелікоптерів, які не перетинали лінію державного кордону. Усі прильоти – Краснопільська та Миропільська громади", – написав голова ОВА.

За його словами, після 11.00 окупанти відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню "Град", 30 прильотів на Краснопільщині.

З полудня били по селах тієї ж таки Краснопільської громади, близько 50 артилерійських пострілів із САУ. Також вели вогонь із кулеметів та станкового гранатомета.

Близько 14:00 росіяни знову накрили з артилерії Краснопільську громаду, близько 30 прильотів.

Після 18.00 – ще 40 та ще 12 ударів із реактивних систем залпового вогню по різних населених пунктах громади.

Після полудня на одне із сіл Великописарівської громади безпілотник скинув вибуховий пристрій.

"Після 20:00 ситуація повторилася", - написав Живицький.