Зеленський запропонував направити до Кременчука спеціального представника Генсека ООН

Президент України Володимир Зеленський закликав направити до Кременчука, де в понеділок російська ракета влучила в торговельний центр, спеціального представника генерального секретаря ООН.

"27 червня ракета впала на Кременчук. Ті, хто завдав цього удару, не могли не знати, що ця ракета летить на звичайний торговельний центр. Один із десятків торговельних центрів, які існують у цьому регіоні", - сказав він у вівторок увечері, виступаючи через відеозв'язок на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН.

"18 людей, за попередніми повідомленнями, вбито. На жаль, жертв може бути більше. Понад 50 людей дістали поранень. Десятки вважаються зниклими безвісти", - зазначив він.

Водночас, сказав Зеленський, Росія заявляє, що це не є результатом російського удару. "В такому разі я пропоную ООН направити спеціального представника генерального секретаря або іншого представника для того, щоб вони відвідали місце подій у Кременчуці й могли підтвердити, що це справді був удар, завданий російською ракетою", - сказав він.

Розбирання завалів на місці зруйнованого торговельного центру триває. Станом на день вівторка було розібрано близько 60% його території.