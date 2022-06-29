Події

06:59 29.06.2022

На Донеччині росіяни вбили мирного жителя, ще один помер від поранень, сімох поранено

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На Донеччині росіяни вбили мирного жителя, ще один помер від поранень, сімох поранено

У Донецькій області у вівторок росіяни вбили одного мирного жителя, ще одна людина померла внаслідок поранень, сімох було поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 28 червня росіяни вбили одного мирного жителя Донбасу – в Авдіївці. Ще вісім людей сьогодні зазнали поранень", - написав він у фейсбуці.

Крім того, одна людина померла на Донеччині після поранень, отриманих у Луганській області. Ще сімом пораненим у Луганській області надали у Краматорську медичну допомогу.

Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

Теги: #жертви #обстріли #донецька_область

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