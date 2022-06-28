Німеччина та Нідерланди передадуть Україні шість гаубиць

Німеччина спільно з Нідерландами передасть шість гаубиць Україні по три від кожної країни, повідомляє у вівторок агентство Bloomberg.

Крім того, Німеччина обіцяє виділити додатково 15 тис. військових для участі у силах швидкого реагування НАТО.

"Німеччина обіцяє ще 15 тис. військових для сил швидкого реагування НАТО", - повідомляє агентство.

Раніше цього тижня генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що саміт альянсу в Мадриді дозволить ухвалити рішення про збільшення чисельності сил швидкого реагування.

"Ми збільшимо чисельність наших сил швидкого реагування - вона складе помітно понад 300 тис. бійців", - сказав він на пресконференції у Брюсселі, говорячи про плани на саміті.

Західні ЗМІ зазначають, що нині чисельність цих сил, які альянс може використати у максимально короткі терміни у разі загрози безпеці, становить близько 40 тис. військовослужбовців.

Крім того, Столтенберг оголосив про плани посилення бойових груп, які розміщені НАТО у восьми країнах на сході альянсу. "Ми посилимо бойові групи на сході нашої території до рівня бригад", - заявив генсек.

Відповідаючи на уточнююче питання журналіста про те, чи торкнеться це рішення всіх восьми бойових груп альянсу, Столтенберг пояснив, що це не так: посилення рівня бригад торкнеться лише частини з них.