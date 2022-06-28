Події

19:51 28.06.2022

В Україні відновить роботу Офіс Всесвітньої продовольчої програми

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В Україні відновить роботу Офіс Всесвітньої продовольчої програми

Кабінет Міністрів схвалив проєкт угоди із Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) про відновлення угоди про відкриття Офісу ВПП в Україні.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, проєктом передбачено: відновлення представництва ВПП в Україні; оперативне реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема у сфері розподілу фінансової допомоги та допомоги у натуральній формі для постраждалих регіонів; сприяння розвитку співробітництва у контексті участі українських компаній у закупівлі сільськогосподарських та продовольчих товарів для потреб міжнародних гуманітарних проєктів Всесвітньої продовольчої програми ООН.

 

Теги: #світ #офіс #продпрограма

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