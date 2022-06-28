Франція направить в Україну значну кількість бронетранспортерів VAB - міністр оборони

Франція направить в Україну "значну кількість" бронетранспортерів VAB, заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє BFMTV.

"Щоб швидко пересуватися в районах, які перебувають під обстрілом противника, збройним силам потрібна бронетехніка", - сказав Лекорню в інтерв'ю Parisien-Aujourd'hui en France.

За його словами, тому Франція "поставить у значній кількості транспортні машини цього типу, VAB, які озброєні".

Також Лекорню підтвердив відправлення в Україну шести додаткових установок "Цезар", флагмана французької артилерії, окрім дванадцяти вже розгорнутих.