У Києві зафіксовано температурний рекорд - обсерваторія ім. Б. Срезневського

У понеділок, 27 червня, у Києві було зафіксовано температурний рекорд, повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, мінімальна температура повітря 27 червня в столиці не опустилася нижче +19,8°С. Попереднє рекордне значення було відзначено у 2017 році і дорівнювало +19,7°", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у вівторок.