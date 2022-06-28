Події

17:06 28.06.2022

У Києві зафіксовано температурний рекорд - обсерваторія ім. Б. Срезневського

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У Києві зафіксовано температурний рекорд - обсерваторія ім. Б. Срезневського

У понеділок, 27 червня, у Києві було зафіксовано температурний рекорд, повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, мінімальна температура повітря 27 червня в столиці не опустилася нижче +19,8°С. Попереднє рекордне значення було відзначено у 2017 році і дорівнювало +19,7°", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у вівторок.

Теги: #температура #київ

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