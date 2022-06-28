Події

16:05 28.06.2022

Зеленський зустрівся з американським актором і режисером Шоном Пенном

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Зеленський зустрівся з американським актором і режисером Шоном Пенном

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч в Офісі президента з американським актором і режисером Шоном Пенном, який знімає документальний фільм про російську війну в Україні.

"Актор і режисер Шон Пенн знімає документальний фільм про війну в Україні. З першого дня повномасштабного вторгнення він був у Києві та на власні очі бачив, що таке російська агресія. Незабаром усю правду про війну завдяки його фільму зможе побачити і весь світ", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Глава держави також подякував акторові за підтримку України та українців.

Шон Пенн, зі свого боку, висловив бажання відвідати населені пункти України, які постраждали від російської агресії.

Як повідомляє пресслужба президента, американський актор і кінорежисер відвідав Україну в перший день широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого з метою зафіксувати події, щоб донести до світу правду про російську агресію. Тоді ж відбулася його коротка зустріч з українським президентом.

У червні організація CORE, яку започаткував режисер, провела благодійний вечір на підтримку України, до учасників якого звернувся Володимир Зеленський.

 

Теги: #зеленський #шон_пенн

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