Фінляндія надасть Україні додаткові EUR70 млн на розвиток та гуманітарну допомогу - МЗС

Фінляндія надасть Україні додаткові EUR70 млн на співпрацю з метою розвитку та гуманітарну допомогу, повідомило Міністерство закордонних справ Фінляндії.

"Фінляндія ухвалила рішення надати додаткові EUR70 млн на співпрацю з метою розвитку та гуманітарну допомогу Україні. Довгострокова співпраця Фінляндії в галузі розвитку в Україні зосереджена на освіті, верховенстві права, енергетиці та стійкості до зміни клімату", - йдеться у повідомленні у вівторок.