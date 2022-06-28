Рятувальники розібрали 60% завалів ТРЦ у Кременчуці після ракетного удару окупантів, точна кількість жертв іще невідома – глава МВС

Безвісти зниклою після ворожого ракетного удару по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці вважається 21 особа, робота з розбору завалів триває і, можливо, завершиться до ранку середи, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"На сьогодні… 18 загиблих. 21 особа вважається зниклою безвісти. Частина з них може бути серед 18 вже знайдених тіл", - зазначив Монастирський на брифінгу у вівторок у Кременчуці.

За його словами, більшість знайдених тіл іще не впізнано, оскільки вони сильно обгоріли.

"На цю хвилину можемо сказати про розбір 60% завалів цього торговельного центру. Тому цифри щодо жертв іще не остаточні. Рятувальники намагатимуться розібрати завали до завтрашнього ранку, тоді буде відома остаточна кількість загиблих", - додав глава МВС.

Монастирський зазначив, що внаслідок ракетного удару по ТЦ 59 осіб дістали поранень, 25 осіб госпіталізовані, 1 померла у лікарні.

Як повідомлялося раніше, внаслідок влучення ракет у будівлю ТРЦ і подальшої пожежі в понеділок, 27 червня, 18 людей загинули, 59 поранені, 36 вважаються зниклими безвісти. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи і розбір завалів.