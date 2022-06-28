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10:40 28.06.2022

Обстріл Лисичанська в понеділок був із заборонених боєприпасів, із містом немає зв'язку – голова обладміністрації

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Обстріл Лисичанська в понеділок був із заборонених боєприпасів, із містом немає зв'язку – голова обладміністрації

Російські окупанти обстріляли в понеділок м. Лисичанськ Луганської області забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Учора був приліт "Урагану", причому це касетний "Ураган". Тобто прилетіла ракета, яка розділилася на багато частин і потім ще завдавала вражальної дії. Ось із тих поранених, яких у нас після вчорашнього обстрілу було вивезено, дуже багато поранених саме з ампутацією кінцівок", - розповів Гайдай в ефірі телемарафону у вівторок зранку.

Також, за його словами, окупанти дистанційно мінують місто за допомогою заборонених протипіхотних мін. "І плюс Росія розкидає за допомогою обстрілів по території Лисичанська так звані пелюстки – це такі маленькі протипіхотні міни, наступивши на яку або спробувавши підняти яку, ну там не така велика ймовірність, що людина загине, але кінцівку відірве... Проблема колосальна, звісно", – додав голова обладміністрації.

За словами Гайдая, у Лисичанську залишається дуже приблизно до 15 тис жителів із 95 тис. довоєнних. "Переважно це все-таки залишаються люди, які не виявили бажання виїжджати. Зрозуміло, що силою ми їх вивозити не можемо... Ми так чинити не будемо. Хоча, по-людськи, звісно, напевно було б краще вивезти всіх людей повністю", - сказав він.

За словами голови обладміністрації, комунальні послуги у місті не надають, водночас у Лисичанську залишено необхідні запаси медикаментів. "Уся інфраструктура – що з газом, що з водою, що з електрикою - це все розбито ... У таких умовах навіть вивезення сміття - це нереально. Що стосується медицини. Запаси пального ми зробили для машин швидкої допомоги. Але машина якщо почне їздити містом, ну вона 100% порве колеса об уламки… Я поспілкувався з лікарями, вони дали перелік того, що їм потрібно, і ми їм усе встигли завезти", - розповів Гайдай.

Друга проблема, за його словами, – відсутність зв'язку з містом. "Ми залишали "Старлінки" і в лікарнях, і в ДСНС, але їх все одно одиниці", - повідомив голова обладміністрації.

Гайдай також повідомив, що дорога Лисичанськ-Бахмут є непроїжджою через розбомблений російською авіацією міст, для зв'язку з містом використовують інші шляхи, але вони перебувають під постійними обстрілами, через що до Лисичанська вже два дні не підвозять гуманітарну допомогу.

Раніше він повідомив, що кількість загиблих унаслідок обстрілу міста в п'ятницю становила вісім осіб, із них одна дитина. Пізніше ще одну жінку виявили у Лисичанську без ознак життя. Постраждалих було 21, їх госпіталізували до лікарні в Краматорську Донецької області. Уранці в цьому медзакладі померла одна із жительок Лисичанська, яку доправили туди раніше.

Теги: #лисичанськ #війна #гайдай

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