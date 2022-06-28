Троє людей, зокрема дитина, загинуло внаслідок ворожого обстрілу Очакова – влада

Три людини, зокрема дитина, загинули внаслідок ворожого обстрілу Очакова, повідомляється у зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 28 червня, з 4:00 обстрілів зазнало місто Очаків Очаківської громади. Влучено по території міського ринку, по будівлі палацу культури, в приватний сектор, а також у дві житлові будівлі (пряме влучення). Троє людей загинуло, з них одна дитина, ще шестеро поранено. Серед поранених теж є діти", - повідомляється у зведенні, розміщеному в телеграм-каналі мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Унаслідок удару в деяких районах немає води, газо-, енергопостачання та інтернету, зазначено в інформації.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім уточнив, що серед поранених – тримісячна дитина у тяжкому стані.

"Також був обстріл Очакова. Троє загиблих, шестеро поранених. Загинула дівчинка шести років, тримісячна дитина в комі", - зазначив Кім у повідомленні в телеграм-каналі.