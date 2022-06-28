Події

07:55 28.06.2022

Зекономлені кошти, зібрані Фондом на "Bayrаktar TB2", підуть на забезпечення перемоги України

1 хв читати
Зекономлені кошти, зібрані Фондом на "Bayrаktar TB2", підуть на забезпечення перемоги України

Заощаджені кошти, зібрані Фондом Притули на три турецькі "Bayrаktar TB2", підуть на забезпечення перемоги України, повідомив засновник Фонду Сергій Притула.

"Зекономлені кошти підуть на забезпечення нашої перемоги у тісній взаємодії зі Збройними силами України!", - написав Притула у мікроблозі Твіттер.

Він подякував турецькій компанії за їх оцінку "здатності українців об'єднуватися" і зазначив, що Україна "вражена вашим рішенням".

Як повідомлялося, турецька компанія Baykar Makina заявила про наміри передати безкоштовно Україні три безпілотні авіаційні комплекси "Bayraktar TB2", на які раніше в Україні було оголошено збір коштів.

 

 

 

Теги: #гроші #зсу #притула

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:23 25.06.2022
Пентагон: Виведення ЗСУ із Сєвєродонецька не вплине на позиції ворога на Луганщині

Пентагон: Виведення ЗСУ із Сєвєродонецька не вплине на позиції ворога на Луганщині

15:58 23.06.2022
Окупанти мають вогневу перевагу, ЗСУ ведуть маневрену оборону – головнокомандувач

Окупанти мають вогневу перевагу, ЗСУ ведуть маневрену оборону – головнокомандувач

07:33 23.06.2022
Окупанти намагаються оволодіти панівними висотами поблизу Берестового з метою встановлення контролю над трасою Бахмут – Лисичанськ

Окупанти намагаються оволодіти панівними висотами поблизу Берестового з метою встановлення контролю над трасою Бахмут – Лисичанськ

19:04 20.06.2022
Підприємець Громико передав ЗСУ свій гелікоптер

Підприємець Громико передав ЗСУ свій гелікоптер

17:00 19.06.2022
Рада звільнила військовослужбовців від сплати військового збору

Рада звільнила військовослужбовців від сплати військового збору

12:45 18.06.2022
Частина олігархів активно допомагає Україні в умовах війни – секретар РНБО

Частина олігархів активно допомагає Україні в умовах війни – секретар РНБО

22:13 17.06.2022
Українська армія втратила у боях близько 50% техніки

Українська армія втратила у боях близько 50% техніки

09:40 17.06.2022
У командуванні ДШВ ЗСУ повідомили про знищення двох РСЗВ "Ураган" окупантів

У командуванні ДШВ ЗСУ повідомили про знищення двох РСЗВ "Ураган" окупантів

17:12 15.06.2022
На Ізюмському напрямку звільнено два села - депутат

На Ізюмському напрямку звільнено два села - депутат

17:57 14.06.2022
Ми не маємо даних про вчинення військовослужбовцями України воєнних злочинів – Зеленський

Ми не маємо даних про вчинення військовослужбовцями України воєнних злочинів – Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повномасштабна агресія РФ забрала життя 341 дитини в Україні, щонайменше 622 поранено - Офіс генпрокурора

Міжнародний арбітраж підтримав позицію України щодо захоплення Росією кораблів та моряків у 2018 році – Кулеба

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати РФ сягнули понад 35 тис. військових – Генштаб

36 людей вважаються зниклими безвісти після російського удару по ТРЦ у Кременчуці

"Велика сімка" засуджує атаку РФ на ТРЦ у Кременчуку

ОСТАННЄ

Повномасштабна агресія РФ забрала життя 341 дитини в Україні, щонайменше 622 поранено - Офіс генпрокурора

Міжнародний арбітраж підтримав позицію України щодо захоплення Росією кораблів та моряків у 2018 році – Кулеба

Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині горіли автосалон, школа та інші елементи цивільної інфраструктури - ДСНС

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати РФ сягнули понад 35 тис. військових – Генштаб

Троє людей, зокрема дитина, загинуло внаслідок ворожого обстрілу Очакова – влада

36 людей вважаються зниклими безвісти після російського удару по ТРЦ у Кременчуці

За добу харківські поліцейські задокументували понад 50 фактів руйнувань у результаті ворожих обстрілів

Ворог знову вдарив по двох громадах Криворізького району

Ще дві жінки загинули від обстрілу окупантів у Лисичанську

Санду: Молдова зміцнить транспортно-транзитні можливості для організації вантажних коридорів в Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА