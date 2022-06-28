Зекономлені кошти, зібрані Фондом на "Bayrаktar TB2", підуть на забезпечення перемоги України

Заощаджені кошти, зібрані Фондом Притули на три турецькі "Bayrаktar TB2", підуть на забезпечення перемоги України, повідомив засновник Фонду Сергій Притула.

"Зекономлені кошти підуть на забезпечення нашої перемоги у тісній взаємодії зі Збройними силами України!", - написав Притула у мікроблозі Твіттер.

Він подякував турецькій компанії за їх оцінку "здатності українців об'єднуватися" і зазначив, що Україна "вражена вашим рішенням".

Як повідомлялося, турецька компанія Baykar Makina заявила про наміри передати безкоштовно Україні три безпілотні авіаційні комплекси "Bayraktar TB2", на які раніше в Україні було оголошено збір коштів.