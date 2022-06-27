Поведінка Путіна лише зміцнить рішучість Великої Британії та будь-якої іншої країни G7 підтримувати Україну стільки, скільки потрібно - Джонсон

Поведінка президента РФ лише зміцнить рішучість Великої Британії та будь-якої іншої країни G7 підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у відповідь на удари Росією по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку.

"Цей жахливий напад ще раз показав глибину жорстокості та варварства, в яку впаде російський лідер. Знову наші думки з сім'ями невинних жертв України. Путін повинен розуміти, що його поведінка лише зміцнить рішучість Великої Британії та будь-якої іншої країни G7 підтримувати Україну стільки, скільки потрібно" , - сказав Джонсон на зустрічі лідерів G7 у понеділок, повідомляє The Guardian.