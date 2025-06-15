Інтерфакс-Україна
Події
14:38 15.06.2025

МЗС України закликає країни-партнери запровадити санкції проти РФ після атаки по Кременчуку

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МЗС України закликає країни-партнери запровадити санкції проти РФ після атаки по Кременчуку

Країни-партнери повинні посилити санкції проти РФ, щоб змусити її до миру, а також зміцнити обороноздатність України, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України щодо обстрілу російськими окупантами міста Кременчук Полтавської області в ніч на неділю.

"Росію не зупинити лише словами. Вона розуміє лише мову сили. Сьогодні світ повинен запровадити найсильніші санкції, щоб змусити Росію до миру, а також зміцнити обороноздатність України для захисту нашого народу", - йдеться в заяві українського зовнішньополітичного відомства, опублікованій в соцмережі X.

В МЗС повідомили, що цільовими об'єктами атак з використанням ракет та безпілотників стали енергетична та сільськогосподарська інфраструктура в Кремечузі. "Вибухи та уламки спричинили пожежі, а також пошкодження житлових будівель та транспортних засобів. На щастя, жертв немає", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, в ніч на неділю українська протиповітряні оборона знешкодила 167 зі 194 засобів повітряного ураження, якими РФ атакувала Україну. Зокрема, 111 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 48 локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Також збиті дві аеробалістичні Х-47М2 "Кинджал", три крилаті ракети "Іскандер-К" та три крилаті ракети "Калібр".

Полтава стала основним напрямком ворожого удару, там зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника, падіння збитих (уламки) у шести локаціях.

Теги: #мзс_україни #санкції_рф #кременчук

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