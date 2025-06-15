ППО знешкодила 167 зі 194 засобів повітряного ураження, якими РФ атакувала Україну

Фото: НГУ

Українська протиповітряна оборона знешкодила 167 зі 194 засобів повітряного ураження, якими РФ атакувала Україну, зокрема, безпілотниками та ракетами різними типів, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено 167 засобів повітряного нападу противника, 119 збито вогневими засобами, 48 - локаційно втрачені", - сказано в телеграмі.

Зокрема, 111 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 48 локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Також 2 аеробалістичні Х-47М2 "Кинджал", 3 крилаті ракети "Іскандер-К" та 3 крилаті ракети "Калібр".

Підкреслюється, що основний напрямок ворожого удару – Кременчук на Полтавщині. Там зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника, падіння збитих (уламки) у 6 локаціях.

Загалом, у ніч на 15 червня (із 20.00 14 червня) противник атакував 194-ма засобами повітряного нападу. Зокрема, 183 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, 2 аеробалістичними ракетами Х-47М, 2 "Кинджал" із повітряного простору Астраханської обл. – РФ, 1 балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із Курської обл. – РФ, 4 крилатими ракетами "Іскандер-К" із Ростовської обл. – РФ та 4 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.